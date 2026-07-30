मरे हुए आदमी का बीमा कराकर 12 लाख रुपये की हड़प ली राशि

मरे हुए आदमी का बीमा कराकर लाखों रुपये हड़प लिए। शक होने के बाद एक एजेंसी ने जांच की। जांच के बाद मामला सामने आया। मामला सामने के बाद मैनेजर ने एसएसपी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली जलेसर में मृतक की पत्नी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वंदन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आगरा के कलस्टर मैनेजर गौरव रावत ने कोतवाली जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गांव मुसियार निवासी तहसीलदार का बीमा कराया गया था। पॉलिसी की राशि 12 लाख रुपये थी, जिसकी रिस्क कर्मेसमेंट डेट 31 दिसंबर 2024 थी।

पत्नी ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को पति की ह्रदयगति रुकने से मौत हुई है। जांच के बाद बीमा कंपनी ने महिला को चार सितंबर 2025 को 12 लाख की धनराशि दे दी। बाद में कुछ सूचना मिली और घर पर जाकर देखा गया। घर पर मृतक की तस्वीर टंगी हुई थी उसमें मौत की तिथि 31 दिसंबर 2024 अंकित थी और बीमा पॉलिसी का रिस्क कर्मेसमेंट डेट 31 दिसंबर 2024 से पूर्व की है। बताया कि युवक की मौत 29 दिसंबर को हुई है तो ऐसी स्थिति में दावा देय नहीं हो सकता है। आरोप है कि धोखाधड़ी कर गलत दस्तावेज लगाकर बीमा राशि हड़प ली। मैनेजर ने एसएसपी से जाकर शिकायत की। जलेसर पुलिस ने महिला के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।