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लाखों की ठगी में चार लोगों पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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डोईवाला, संवाददाता।इंशोरेंस पॉलिसी में रकम जमा के फेर में चार जालसाजों ने लाखों रूपये की रकम ठग ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसपर पुलिस ने

लाखों की ठगी में चार लोगों पर केस

बीमा पॉलिसी में रकम जमा के फेर में चार आरोपियों ने लाखों रूपये की रकम ठग ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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