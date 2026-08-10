उपभोक्ता अधिकार: 23 साल पुरानी कैंसर सर्जरी को आधार बनाकर क्लेम रोकना बीमा कंपनी को पड़ा भारी
23 साल पुरानी कैंसर सर्जरी को छिपाने का आरोप लगाते हुए बीमा कंपनी ने क्लेम निरस्त किया। लेकिन उपभोक्ता आयोग ने उसे सेवा में कमी मानकर 2014 से खर्च हुए 2,48,476 रुपये ब्याज सहित लौटाने और 95 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
23 साल पुरानी कैंसर सर्जरी को छिपाने का आरोप लगाकर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी निरस्त करना और इलाज का क्लेम रोकना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की कार्रवाई को सेवा में कमी माना है। आयोग ने बीमा कंपनी को 2014 से इलाज पर खर्च हुई धनराशि ब्याज सहित वापस करने के साथ ही शारीरिक मानसिक उत्पीड़न व वाद खर्च के तौर पर 95 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। मामले में एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (पहले अपोलो म्यूनिख) ने डीएम आवास रोड निवासी परिवादिनी सुरेंद्र कौर का इलाज क्लेम इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उसने पॉलिसी लेते समय 23 वर्ष पूर्व हुई स्तन कैंसर की सर्जरी (मैसटेकटोमी) की जानकारी छिपाई थी।
इस पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी के प्रपोजल फार्म का परीक्षण करते हुए पाया कि फार्म में पिछले 10 वर्षों के भीतर हुई किसी सर्जरी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। परिवादिनी ने इसका सही उत्तर देते हुए ‘नो’ अंकित किया था। आयोग ने माना कि जब बीमा कंपनी ने पिछले 10 वर्षों की सर्जरी का विवरण मांगा था तो 23 वर्ष पुरानी सर्जरी को छिपाने का आरोप लगाकर पॉलिसी निरस्त करना उचित नहीं है। आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार अत्री, सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार की पीठ ने सुनवाई में ये भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यदि एक बार मान भी लिया जाए कि 23 वर्ष पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी, तब भी 23 साल के लंबे अंतराल के बाद दूसरे स्तन में हुई कैंसर की बीमारी को पुरानी बीमारी का परिणाम बताने का कोई आधार नजर नहीं आता है। परिवादिनी का उपचार करने वाली मेदांता अस्पताल की सर्जन डॉ. कंचन कौर ने भी प्रमाणपत्र देकर स्पष्ट किया है कि वर्तमान बीमारी किसी पुरानी बीमारी अथवा पिछली सर्जरी का परिणाम नहीं है।इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी की कार्रवाई को अनुचित और सेवा में कमी मानते हुए परिवादिनी को राहत देने के आदेश जारी किए। बीमा कंपनी को 2014 में हुए इलाज खर्च 2,48,476 रुपए को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने तथा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न व वाद खर्च के तौर पर 95 हजार रुपये की भरपाई के आदेश दिए हैं।
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