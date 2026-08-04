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तीन साल पुराने मेडिकल क्लेम पर ब्याज सहित भुगतान का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को बड़ा झटका देते हुए एक मामले में बीमित व्यक्ति को 83 हजार रुपये की चिकित्सा व्यय के भुगतान का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने अस्पताल को 'नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल' बताकर दावा अस्वीकार कर दिया, लेकिन आयोग ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं दी थी।

तीन साल पुराने मेडिकल क्लेम पर ब्याज सहित भुगतान का आदेश

प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज ने एक निर्णय में बीमा कंपनी और बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने करीब तीन वर्षों तक लंबित रखे गए मेडिकल बीमा क्लेम को अनुचित ठहराते हुए बीमित व्यक्ति को 83 हजार रुपये उपचार व्यय, उस पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी ने अस्पताल को अपनी ‘नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल’ सूची में रखा था, तो पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय इसकी जानकारी उपभोक्ता को देना उसका दायित्व था। आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम एवं सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि यह बीमा कंपनी की सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है。

परिवादी के तर्क

परिवादी विष्णु सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने आर्यावर्त बैंक, मिर्जापुर के माध्यम से केयर हेल्थ इंश्योरेंस की ग्रुप हेल्थ पॉलिसी ली थी। वर्ष 2022 में टाइफाइड एवं पेट के संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार होने पर प्रयागराज स्थित फिरोज मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में इलाज कराया, जिसमें 83 हजार रुपये खर्च हुए। उपचार के बाद बीमा क्लेम प्रस्तुत किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने अस्पताल को ‘नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल’ बताते हुए दावा अस्वीकार कर दिया।

बीमा कंपनी के तर्क

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि संबंधित अस्पताल पहले से ब्लैकलिस्ट था और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ऐसे अस्पताल में उपचार का खर्च देय नहीं है। वहीं आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि पॉलिसी के नवीनीकरण के समय उपभोक्ता को ‘नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल’ की सूची उपलब्ध कराई गई थी। आयोग ने यह भी माना कि बीमित व्यक्ति ने बीमारी के दौरान अनजाने में उस अस्पताल में इलाज कराया था, न कि जानबूझकर पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया।

सामान्य प्रश्न

बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार क्यों किया?
बीमा कंपनी ने अस्पताल को ‘नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल’ बताते हुए दावा अस्वीकार कर दिया।
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