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बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये देने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज के खर्च का बीमा दावा खारिज करने पर बजाज एलियांज को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 6 लाख रुपये के दावे का भुगतान करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता रंजिता पॉल ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें मानसिक आघात और मुकदमा खर्च भी शामिल हैं।

बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये देने का आदेश

चाईबासा, संवाददाता। कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज पर हुए खर्च का बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की ओर से पूरे दावे को खारिज करने को अनुचित मानते हुए शिकायतकर्ता रंजिता पॉल के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये बीमा दावा राशि, एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के मुआवजे तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला रंजिता पॉल पत्नी देबज्योति पॉल, निवासी बंदपाड़ा,चाईबासा का है।

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उन्होंने बजाज एलियांज की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। अप्रैल 2021 में कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गंभीर सांस लेने की समस्या हुई और 18 अप्रैल को कोलकाता के गुड समैरिटन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 1 मई तक इलाज चला। इसके बाद 2 मई से 5 मई तक रेपोस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में इलाज कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार अस्पताल, दवा और अन्य उपचार पर कुल 6,34,530 रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने स्वतंत्र जांच कराते हुए अस्पताल के कथित असहयोग, इलाज के मानकों, डॉक्टर से संबंधित विसंगतियों, इन-हाउस फार्मेसी तथा कुछ बिलों और पर्चियों की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए 12 मई 2022 को दावा खारिज कर दिया था।

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