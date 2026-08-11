बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये देने का आदेश
चाईबासा में कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज के खर्च का बीमा दावा खारिज करने पर बजाज एलियांज को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 6 लाख रुपये के दावे का भुगतान करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता रंजिता पॉल ने बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें मानसिक आघात और मुकदमा खर्च भी शामिल हैं।
चाईबासा, संवाददाता। कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज पर हुए खर्च का बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की ओर से पूरे दावे को खारिज करने को अनुचित मानते हुए शिकायतकर्ता रंजिता पॉल के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये बीमा दावा राशि, एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के मुआवजे तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला रंजिता पॉल पत्नी देबज्योति पॉल, निवासी बंदपाड़ा,चाईबासा का है।
उन्होंने बजाज एलियांज की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। अप्रैल 2021 में कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गंभीर सांस लेने की समस्या हुई और 18 अप्रैल को कोलकाता के गुड समैरिटन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 1 मई तक इलाज चला। इसके बाद 2 मई से 5 मई तक रेपोस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में इलाज कराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार अस्पताल, दवा और अन्य उपचार पर कुल 6,34,530 रुपये खर्च हुए। बीमा कंपनी ने स्वतंत्र जांच कराते हुए अस्पताल के कथित असहयोग, इलाज के मानकों, डॉक्टर से संबंधित विसंगतियों, इन-हाउस फार्मेसी तथा कुछ बिलों और पर्चियों की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए 12 मई 2022 को दावा खारिज कर दिया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें