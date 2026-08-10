कोरोना इलाज का बीमा दावा खारिज करना कम्पनी को पड़ा भारी,उपभोक्ता आयोग ने माना सिर्फ जांच रिपोर्ट के आधार पर पूरे - दावे को खारिज करना अनुचित
चाईबासा। कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज का बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस को महंगा पड़ा। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 6 लाख रुपये की बीमा राशि सहित अन्य मुआवजा देने का आदेश दिया। रंजिता पॉल ने बताया कि उन पर 6,34,530 रुपये का खर्च आया था, जिसे बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया।
चाईबासा। कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज पर हुए खर्च का बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता रंजिता पॉल के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये बीमा दावा राशि, एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न तथा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया। भुगतान में 45 दिन से अधिक की देरी होने पर दावा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
मामले का विवरण
मामले के अनुसार, रंजिता पॉल अप्रैल 2021 में कोरोना संक्रमित होने के बाद गंभीर रूप से बीमार हुई थीं। उनका कोलकाता के गुड समैरिटन अस्पताल में 18 अप्रैल से एक मई तक तथा बाद में रेपोस क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में इलाज चला। इलाज पर कुल 6,34,530 रुपये खर्च हुए थे। बीमा कंपनी ने जांच के आधार पर 12 मई 2022 को दावा खारिज कर दिया था।
आयोग का निर्णय
आयोग ने कहा कि जांचकर्ता की रिपोर्ट अकेले किसी दावे को फर्जी या अपात्र साबित करने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। कंपनी ने इलाज को फर्जी या कोरोना से असंबंधित साबित करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ साक्ष्य भी पेश नहीं किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विशेष खर्च पर आपत्ति थी तो कंपनी को मदवार जांच कर केवल अपात्र राशि अस्वीकार करनी चाहिए थी। पूरे दावे को खारिज करना अनुचित था।
सामान्य प्रश्न
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