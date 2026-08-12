बीमा कंपनी को ब्याज के साथ लौटाने होंगे 26 लाख

किसान की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम का दावा खारिज कर दिया। वाद की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने मृतक की पत्नी को क्लेम के 26 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गजरौला के गांव अल्लीपुर भूड़ निवासी धर्मेंद्र सिंह पेशे से किसान थे। 14 जुलाई 2023 को उन्होंने 130639 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा कर बीमा कंपनी से पॉलिसी कराई थी। पत्नी प्रवेश को नॉमिनी बनाया था। पॉलिसी में डेथ बेनिफिट 2732004 रुपये था। 12 अक्तूबर 2023 को सीने में दर्द होने से किसान धर्मेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई।

इसके बाद उनकी पत्नी प्रवेश ने बीमा कंपनी में क्लेम के लिए दावा किया लेकिन कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। प्रवेश ने नोटिस भी भेजा लेकिन कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कंपनी ने जवाब में बताया कि पॉलिसी जारी होने के बाद जांच में बीमा धारक का पता नहीं चल सका। इसके आधार पर 23 दिसंबर 2023 को पॉलिसी को शुरुआत से ही निरस्त कर दिया और 130640 रुपये का प्रीमियम वापस कर दिया। कंपनी ने ये भी दावा किया कि फार्म में जरूरी तथ्य छिपाए गए थे। वाद की सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले में दाखिल दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। बीमा धारक के आधार कार्ड, पत्नी के आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र में एक ही पता अल्लीपुर भूड़ धनौरा दर्ज मिला। मृत्यु प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट हुआ कि धर्मेंद्र की मृत्यु इसी पते पर हुई थी। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी के पास पॉलिसी जारी करते समय भी यही पता उपलब्ध था। इसके बावजूद कंपनी द्वारा बीमाधारक से संपर्क नहीं हो पाने के आधार पर पॉलिसी रद्द करने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि 12 अक्तूबर 2023 को बीमाधारक की मृत्यु के बाद क्लेम प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद कंपनी ने 23 दिसंबर 2023 को पॉलिसी रद्द कर दी। आयोग के अनुसार किसान की मृत्यु की जानकारी होने के बाद इस तरह पॉलिसी रद्द कर केवल जमा प्रीमियम लौटाना क्लेम भुगतान से बचना लगता है। आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और महिला सदस्य अन्जू रानी दीक्षित ने 2732004 रुपये की बीमा धनराशि में वापस किए गए प्रीमियम के 130640 रुपये शामिल कर वाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत के साथ 2601364 रुपये देने का आदेश दिया। मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार तथा वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।