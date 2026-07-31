घरों में प्रसव जारी, तीन माह में 44 शिशुओं ने लिया जन्म
ललितपुर में जच्चे और बच्चे की सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर भी अभी भी घर पर प्रसव हो रहे हैं। अप्रैल से जून के बीच 44 बच्चों का खतरनाक स्थितियों में जन्म हुआ। स्वास्थ्य विभाग बच्चों के टीकाकरण और माताओं की देखभाल कर रहा है।
ललितपुर। जच्चे और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भले ही जननी सुरक्षा योजना संचालित हो लेकिन जनपद में अभी भी घरों के भीतर प्रसव कराए जा रहे हैं। अप्रैल से जून माह के बीच खतरनाक स्थितियों के बीच 44 शिसुओं ने जन्म लिया। अब इन बच्चों को टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है। संसाधनों की कमी के चलते पहले गर्भवती महिलाओं का प्रसव घर के भीतर कराया जाता था। इस दौरान बच्चों और प्रसूताओं की मौत के मामले अक्सर प्रकाश में आया करते थे। इन स्थितियों से निपटने के लिए शासन ने जनपदस्तर पर महिला चिकित्सालय, ब्लाकस्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित कर रखे हैं।
जहां गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखरेख के साथ उनका सुरक्षित प्रसव भी कराया जाता है। इसके अलावा संस्थागत प्रसव के उपरान्त गर्भवती महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,400 रुपये भी दिए जा रहे हैं। गांव-गांव मुस्तैद आशा कार्यक्त्रिरयों की फौज गर्भवती महिलाओं को सीएचसी याफिर जिला महिला चिकित्सालय लेकर आती हैं। इन प्रयासों के बावजूद जनपद में घरों के भीतर प्रसव का चलन बंद नहीं हो सका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इस वर्ष 01 अप्रैल से 30 जून तक तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं ने 44 बच्चों को अपने घर में खतरनाक स्थितियों के बीच जन्म दिया। हालांकि इसकी जानकारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग शिशुओं को टीकाकरण से जोड़कर उनकी माताओं की देखभाल में जुट गया है।
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