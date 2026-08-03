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प्रेमी के चक्कर में फिर सारनाथ थाने पहुंची युवती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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सारनाथ में, पालघर की एक युवती ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक से शादी करने के लिए तीसरी बार यात्रा की। युवती ने शादी का दबाव बनाने के लिए जहर खा लिया, लेकिन बाद में उनका समझौता हुआ कि वे 2030 में विवाह करेंगे। मामला पुलिस के ध्यान में आया जब युवती ने मदद मांगी।

प्रेमी के चक्कर में फिर सारनाथ थाने पहुंची युवती

सारनाथ (वाराणसी), संवाददाता। इंस्टाग्राम का प्रेम इतना परवान चढ़ा कि पुरानापुल के निहाल नामक युवक से शादी के लिए तीसरी बार पालघर (महाराष्ट्र) की युवती रविवार को सारनाथ पहुंच गई। युवक पर आरोप लगाया कि वह उसे कैंट स्टेशन छोड़ने के बहाने उसके साथ मुंबई चला गया था। इसके बाद दोनों घर से भाग गए। कुछ दिन बाद निहाल घर आ गया और उसके परिजन शादी से इनकार करने लगे। इंस्टाग्राम से दोनों में प्यार हो गया था। लगभग दो माह पहले युवती निहाल से शादी की नीयत से पालघर से सारनाथ थाना पर आई। पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया।

पालघर जाने के लिए निहाल के परिजनों से किराया भी दिलवाया। इसके ठीक एक सप्ताह बाद युवती पुनः वापस आ गई। निहाल पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। जब निहाल तैयार नहीं हुआ तो वह उसके घर के बाहर जाकर जहर खा ली। हालत खराब होने पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गई। इसके बाद निहाल और युवती में समझौता हुआ कि वर्ष 2030 में शादी होगी। युवती ने पुलिस को बताया कि जब निहाल उसे छोड़ने के लिए कैंट स्टेशन गया तो वह उसके साथ मुंबई चला गया। शादी का वादा भी किया था। निहाल को वापस पुराना पुल स्थित घर आने के बाद परिजन शादी करने से इनकार करने लगे। युवती सारनाथ थाने पर ही देर शाम तक मौजूद थी। सूचना पर निहाल को लेकर उसके पिता थाने पहुंचे। इसके बाद निहाल और युवती दोनों साथ कहीं चले गए।

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