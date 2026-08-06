दंडवत कांवड़ से 50 किलोमीटर का सफर तय करेगा सुमित
बुलंदशहर निवासी सुमित ने मां गंगा की जलधारा से 50 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा की। वह आधुनिक युग के युवा के लिए एक प्रेरणा है, जो शिवरात्रि तक गंगा नगरी से अपने गांव लौटकर जलाभिषेक करेंगे। सुमित का सपना सरकारी नौकरी पाना है, और इसी शुभकामना के लिए उन्होंने यह यात्रा की है।
पतित पावनी मां गंगा की जलधारा से करीब 50 किलो मीटर तक दंडवत कांवड़ लेकर जाने वाले बुलंदशहर निवासी सुमित आधुनिकता के दौर में नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि वर्तमान में तो युवा भारी भरकम कलश से जल लेकर जा रहे है। लेकिन सुमित का कहना है कि दंडवत कांवड़ को ले जाकर वह भोले बाबा से अपने सफल करियर की कामना करते है। वह अपने गांव के शिवलय पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए कामना करेंगे। जनपद बुलंदशहर से गंगा नगरी पहुंचे सुमित कुमार के साथ उनके गांव के अन्य शिव भक्त भी मौजूद है।
लेकिन स्वयं सुमित कुमार ही दंडवत कांवड़ लेकर जा रहे है। उन्होंने बताया कि वह बीएसी के छात्र है। उनके मन में देश की सेवा करने का संकल्प है। वह सरकारी नौकरी पाना चाहते है, उनका अच्छा करियर बने इसलिए भोले बाबा का प्रसन्न कर अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए वह गंगा नगरी आए और अब यहां से दंडवत कांवड़ लेकर जा रहे है। उन्होंने बताया कि वह शिवरात्रि तक गांव में पहुंच जाएंगे और वहां मंदिर के शिवालय पर जलाभिषेक करेंगे। उनकी इस भक्ति को देखकर हर कोई दंग है।
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