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मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नई उम्मीद कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में नए सत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु 'नई उम्मीद' विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्राचार्य डॉ अनामिका का कहना था कि विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नई उम्मीद कार्यक्रम

आरा, एक संवाददाता। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में नये सत्र में नामांकित विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और सकारात्मक जीवन दृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से नई उम्मीद विषय पर प्रेरणादायी वेलनेस सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के मीडिया प्रभारी प्रो अमृतांशु रौशन ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा दिखाते हुए उन्हें मानसिक रूप से सशक्त, आत्मविश्वासी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्थान की प्रतिनिधि बीके किरण दीदी और बीके धर्मेन्द्र चौबे ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, तनाव प्रबंधन, परीक्षा संबंधी चिंता, नशामुक्ति और व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया गया।

कॉलेज की प्राचार्य डॉ अनामिका ने अपने संदेश में कहा कि नए नामांकित विद्यार्थी नई पहचान और भविष्य हैं। विद्यार्थियों से केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित न रहकर मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच, आत्मानुशासन व मानवीय मूल्यों को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लेते हुए विशेषज्ञों से संवाद किया और तनावमुक्त व सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

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