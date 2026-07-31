अच्छे और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना : डॉ.राखी मिश्रा

पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग की ओर से दीक्षारंभ कार्यक्रम के पांचवे दिन नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को सफलता प्राप्त करने के लिए टिप्स दिए गए। प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक सत्र में शैक्षिक वातावरण से परिचित कराया गया। दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत वाणिज्य विभाग के प्राध्यापकों ने छात्रों का स्वागत करते हुए की। संस्कृत विभागाध्यक्ष अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ.राखी मिश्रा ने भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों एवं जीवन में संस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है। शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष मुकुल कुमार ने कहा कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन के हर चरण में सीखते रहने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों को जिज्ञासु, अनुशासित एवं आत्मप्रेरित बनने की सलाह दी। सीनियर छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए नवप्रवेशित छात्रों का मार्गदर्शन किया। छात्रा श्रेया सैनी ने बताया कि महाविद्यालय का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है, जिसमें सही दिशा में किया गया प्रयास भविष्य को संवार सकता है। छात्रा रिया मौर्य ने अपने अनुभवों को सांझा किया। छात्रा गगनदीप कौर ने छात्रों को आत्मविश्वास बनाए रखने और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। छात्रा कसक ने कहा कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस मौके पर वाणिज्य विभाग के प्रभारी डॉ. अमित कुमार, डॉ. गजेन्द्र सिंह एवं कौशल कुमार आदि मौजूद रहे।