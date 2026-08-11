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माता-पिता की लंबी उम्र के लिए कांवड़ ला रहीं बहनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ की 6 वर्षीय महक और उनकी छोटी बहन अनन्या ने अपने माता-पिता की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए कांवड़ यात्रा शुरू की है। ये दोनों नन्हीं बहनें हरिद्वार से यात्रा कर रही हैं, 11 लीटर जल से भरी कांवड़ उठाकर। उनका हौसला और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायक है।

माता-पिता की लंबी उम्र के लिए कांवड़ ला रहीं बहनें

आस्था और अटूट विश्वास की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को मेरठ की दो नन्हीं बालिकाओं ने सच साबित कर दिया है। मेरठ की 6 वर्षीय महक और उनकी छोटी बहन अनन्या ने अपने माता-पिता की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कांवड़ यात्रा उठाई है। दोनों बहनें इन दिनों अपनी इस अनूठी और प्रेरणादायक यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। आज से लगभग एक सप्ताह पहले दोनों ने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की थी। इतनी कम उम्र में छोटे-छोटे कदमों से लंबी दूरी तय करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन दोनों के हौसले और दृढ़ संकल्प ने सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया।

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नन्हीं कांवड़िया अपने कंधों पर 11 लीटर जल से भरी कांवड़ उठाकर चल रही हैं। दोनों बहनें आज विधि-विधान के साथ भगवान शिव को जल अर्पित करेंगी और अपने माता-पिता की दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी।

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