व्हीलचेयर के सहारे 30 वर्ष से गंगाजल ला रहे

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। अगर इंसान मन में कुछ करने की ठान ले, तो कोई भी परेशानी उसे रोक नहीं सकती। दिल्ली के रहने वाले 66 वर्षीय राजेश सचदेवा इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। एक पैर से चलने में दिक्कत होने के बावजूद वह पिछले 30 साल से हर साल व्हीलचेयर के सहारे हरिद्वार जाते हैं। करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर वहां से गंगाजल लाते और भगवान शिव का जलाभिषेक कर भोले के प्रति अपने श्रद्धा जाहिर करते है।दिल्ली के रोहिनी सेक्टर-20 निवासी राजेश सचदेवा की कहानी उन लोगों के लिए बड़ी सीख है, जो किसी हादसे या बीमारी के बाद हिम्मत हार जाते हैं।

राजेश ने बताया कि भगवान भोलेनाथ पर उनका पूरा विश्वास है। यही विश्वास उन्हें हर साल इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा करने की ताकत देता है। यात्रा के दौरान उन्हें खराब रास्तों, तेज धूप, बारिश और थकान जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह कभी हार नहीं मानते। रास्ते में मिलने वाले कांवड़िये और दूसरे लोग भी उनका हौसला बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए वह अपने व्हीलचेयर को भोले के झंडे, फोटो और रुद्राक्ष की मालाओं से सजाते है। साथ ही एक स्पीकर लगाकर भोले के गीतों की धूम में मसरूफ होते और यात्रा के लिए निकल जाते है। भोले के गीत कठिन परिस्थितियों में हौसला बढ़ाते है। जिससे राह आसान होती है। राजेश सचदेवा का कहना है कि सच्ची श्रद्धा और मजबूत हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनकी 30 साल की यह यात्रा लोगों को यही संदेश देती है कि अगर मन मजबूत हो, तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।