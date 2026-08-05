Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

व्हीलचेयर के सहारे 30 वर्ष से गंगाजल ला रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

- शारीरिक परेशानी के बावजूद 30 साल से लगातार ला रहे हैं गंगाजल -

व्हीलचेयर के सहारे 30 वर्ष से गंगाजल ला रहे

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। अगर इंसान मन में कुछ करने की ठान ले, तो कोई भी परेशानी उसे रोक नहीं सकती। दिल्ली के रहने वाले 66 वर्षीय राजेश सचदेवा इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। एक पैर से चलने में दिक्कत होने के बावजूद वह पिछले 30 साल से हर साल व्हीलचेयर के सहारे हरिद्वार जाते हैं। करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर वहां से गंगाजल लाते और भगवान शिव का जलाभिषेक कर भोले के प्रति अपने श्रद्धा जाहिर करते है।दिल्ली के रोहिनी सेक्टर-20 निवासी राजेश सचदेवा की कहानी उन लोगों के लिए बड़ी सीख है, जो किसी हादसे या बीमारी के बाद हिम्मत हार जाते हैं।

ये भी पढ़ें:परिवार की सुख-शांति के लिए कांवड़ उठा रही महिलाएं

राजेश ने बताया कि भगवान भोलेनाथ पर उनका पूरा विश्वास है। यही विश्वास उन्हें हर साल इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा करने की ताकत देता है। यात्रा के दौरान उन्हें खराब रास्तों, तेज धूप, बारिश और थकान जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह कभी हार नहीं मानते। रास्ते में मिलने वाले कांवड़िये और दूसरे लोग भी उनका हौसला बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए वह अपने व्हीलचेयर को भोले के झंडे, फोटो और रुद्राक्ष की मालाओं से सजाते है। साथ ही एक स्पीकर लगाकर भोले के गीतों की धूम में मसरूफ होते और यात्रा के लिए निकल जाते है। भोले के गीत कठिन परिस्थितियों में हौसला बढ़ाते है। जिससे राह आसान होती है। राजेश सचदेवा का कहना है कि सच्ची श्रद्धा और मजबूत हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनकी 30 साल की यह यात्रा लोगों को यही संदेश देती है कि अगर मन मजबूत हो, तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बचपन में माता-पिता से किया वादा निभाने निकले दो भाई, उठाया 32 लीटर गंगाजल
ये भी पढ़ें:रंग-बिरंगी कांवड़ों से गुलजार हुआ दिल्ली हाईवे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।