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पैरों से दिव्यांग मोहन हाथों के सहारे 160 किमी का सफर तय कर ओरछा से लाए कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी के मोहन पाल, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, ने हाथों के सहारे 160 किमी की यात्रा की। उन्होंने ओरछाधाम से जल भरकर केदारेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। उनकी यात्रा में साथी भी उनकी मदद करते हैं। यह यात्रा उनके विश्वास और भक्ति का प्रतीक है।

पैरों से दिव्यांग मोहन हाथों के सहारे 160 किमी का सफर तय कर ओरछा से लाए कांवड़
पैरों से दिव्यांग मोहन हाथों के सहारे 160 किमी का सफर तय कर ओरछा से लाए कांवड़

झांसी, संवाददाता। मन में आस्था और भक्ति हो तो हर कमजोरी-असमर्थता पीछे छूट जाती है। ऐसा ही एक नजारा रविवार को झांसी-खुजराहो हाईवे पर देखने को मिला। दोनों पैरों से दिव्यांग मोहन हाथों के सहारे 160 किमी का सफर तय कर ओरछाधाम से कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे। आज यानि सावन के पहले सोमवार को वह केदारेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे।

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मोहन की प्रेरक यात्रा

झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र स्थित रोनी गांव निवासी 45 वर्षीय मोहन पाल दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। वह जमीन पर हाथों के सहारे चलते हैं। मोहन ने बताया कि वह छह दिन पहले अपनी टोली के साथियों कल्लू पाल, विकास, विशाल, अभिराज और राजाराम के साथ हर साल की तरह इस साल भी रामराजा सरकार ओरछाधाम कांवड़ भरने गए थे। उन्होंने बताया कि 80 की दूरी तय कर वह ओरछा पहुंचे और बेतवा से जल भरकर फिर 80 किमी का सफर तय करेंगे। इसके बाद रोनी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर प्रसिद्ध केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कठिन मार्ग और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनकी आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही वह अपनी इस यात्रा को हर साल पूरी करते हैं। मोहन ने बताया कि यात्रा के दौरान टोली के सभी सदस्य उनका पूरा ख्याल रखते हैं। उनके खाने-पीने से लेकर विश्राम आदि की सभी व्यवस्थाएं भी उनके साथी ही करते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोहन पाल की उम्र क्या है?
मोहन पाल 45 वर्ष के हैं।
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