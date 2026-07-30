नशा मुक्ति अभियान में फिल्म का प्रदर्शन
फर्रुखाबाद के भारतीय महाविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए एक प्रेरणादायक फिल्म दिखाई गई। फिल्म ने नशे के खतरों पर प्रकाश डाला और बताया कि यह न केवल व्यक्ति बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है। प्राचार्य ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
फर्रुखाबाद। भारतीय महाविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए एक प्रेरणादायक फिल्म दिखाई गई। फिल्म के माध्यम से संदेश दिया गया कि नशा जहर है इसलिए इससे दूर रहें। फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। प्राचार्य डा. रमन प्रकाश ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
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