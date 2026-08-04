पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में स्टार्टअप सेल ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों में जगाई उद्यमिता की अलख

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टार्टअप सेल द्वारा सत्र 2026 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक एवं संवादात्मक उद्यमिता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के प्रति वैज्ञानिक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और नवीन सोच के साथ सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित आइडियेशन चैलेंज में प्रत्येक प्रतिभागी ने समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि तथा दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपने अभिनव एवं व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए।

विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उनकी रचनात्मक क्षमता, विश्लेषणात्मक सोच और भविष्य के सफल उद्यमी बनने की संभावनाओं को दर्शाया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण इजीनॉटस एवं ट्रीम टोक्यो के संस्थापक रहे, जिन्होंने अपने स्टार्टअप की प्रेरणादायक यात्रा विद्यार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि एक सफल स्टार्टअप केवल एक अच्छे विचार से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत, धैर्य, जोखिम उठाने की क्षमता और चुनौतियों का सामना करने के संकल्प से विकसित होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से सीखते हुए अपने विचारों को व्यवसायिक रूप देने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप सेल की टीम ने विद्यार्थियों को कॉलेज में उपलब्ध इनोवेशन एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेंटरशिप, प्रोटोटाइप विकास, इनक्यूबेशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी भी दी। विद्यार्थियों को भविष्य में आयोजित होने वाले नवाचार एवं उद्यमिता कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग केवल नौकरी खोजने वालों का नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले युवाओं का है। इंजीनियरिंग शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं के लिए नवाचार आधारित समाधान विकसित करना भी है। यदि विद्यार्थी अपने विचारों को दृढ़ संकल्प, परिश्रम और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाएं, तो वे सफल उद्यमी बनकर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने स्टार्टअप सेल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों को नवाचार, अनुसंधान एवं उद्यमिता के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए ऐसे प्रेरणादायक एवं व्यावहारिक सत्रों के नियमित आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।