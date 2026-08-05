स्कूल स्तर पर इंस्पायर अवार्ड योजना बनायी जायेगी प्रभावी
-चयनित पांच विद्यार्थियों के नवाचारों को आगामी 15 सितंबर तक करना है अपलोड , स्कूल स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को प्रभावी बनाया जायेगा।
-चयनित पांच विद्यार्थियों के नवाचारों को आगामी 15 सितंबर तक करना है अपलोड -विद्यार्थियों के चयन के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षकों की चयन समिति करनी है गठित आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्कूल स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को प्रभावी बनाया जायेगा। इसे ले डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए ने कक्षा छह से 12 वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के हेडमास्टर, प्रभारी, नोडल शिक्षक व विज्ञान शिक्षक को निर्देश दिया है। कहा गया है कि भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय का इंस्पायर अवार्ड योजना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में रचनात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सृजनात्मकता के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने को ले महत्वपूर्ण पहल है।
छात्रों के चयन के लिए प्रक्रियाशैक्षणिक सत्र 2026-27 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत संबंधित पोर्टल पर स्कूल की ओर से चयनित पांच विद्यार्थियों के नवाचारों को आगामी 15 सितंबर तक अपलोड करना है। योजना में कक्षा छह से 12 के विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता करनी है, ताकि वे अपने आस-पास की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार को विकसित कर सकें। निर्देश दिया गया है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का स्कूल स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए विद्यार्थियों में आइडिया व नवाचार की गतिविधि करनी है। साथ ही स्कूल स्तर पर शिक्षकों की चयन समिति गठित करनी है।
नवाचार और प्रोटोटाइप निर्माणस्कूल स्तर पर चयनित विद्यार्थियों के नवाचार व आइडिया के मॉडल व प्रोटोटाइप निर्माण के लिए जरूरी मार्गदर्शन व सहयोग विज्ञान शिक्षक व अन्य शिक्षक करेंगे। प्रत्येक स्कूल स्तर पर चयनित कम से कम पांच उत्कृष्ट नवाचार व आइडिया को अनिवार्य रूप से इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर 15 सितंबर तक अपलोड करना है। चालू शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छह हजार नवाचार व आइडिया को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
सरकार की सहायता और बजटमालूम हो कि विद्यार्थियों के चयनित नवाचार पर प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए उनके खाते में दस हजार रुपये भारत सरकार की ओर से एकमुश्त ट्रांसफर किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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