वैज्ञानिक प्रज्ञा पांडेय, परिजनों में खुशी का माहौल
रामनगर की निवासी प्रज्ञा पांडेय ने अपने पहले प्रयास में आईआईएसईआर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह अपने चार बहनों में सबसे छोटी है और वैज्ञानिक बनकर जिले का नाम रोशन करना चाहती है। प्रज्ञा की शिक्षा में विभिन्न विद्यालयों का योगदान रहा और घर पर रहकर उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी।
रामनगर। कस्बे के रहने वाले आशुतोष पांडेय की बेटी प्रज्ञा पांडेय वैज्ञानिक बनकर जिले का नाम रोशन करेगी। उसने इसके लिए हाल ही में आईआईएसईआर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह अपनी तीन बहनों में सबसे छोटी है। प्रज्ञा ने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई महारानी अवन्तिबाई, कर्पुरी ठाकुर विद्यालय तथा हाईस्कूल व इंटर की शिक्षा महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंटर कालेज से पूरी की। इसके बाद घर में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। उसने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की प्रवेश परीक्षा में पहली बार में ही सफलता हासिल कर ली। उड़ीसा के बरहमपुर स्थित भारतीय शिक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान से वापस लौटने पर परिजनों समेत लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान देवमणि त्रिपाठी, पुरूषोत्तम अहिरवार, विजय पाठक, रतिदेव त्रिपाठी, विजय मिश्रा, पंकज द्विवेदी मौजूद रहे।
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