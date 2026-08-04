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कृत्रिम पैर से कांवड़ यात्रा कर रहे मुकेश बने प्रेरणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर के मुकेश ठाकुर, जिन्होंने 2014 में एक हादसे में अपनी एक टांग खो दी थी, अब कृत्रिम पैर के सहारे हरिद्वार से दिल्ली तक की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य जबलपुर दुर्घटना में बच्चे को बचाने वाली मां के बलिदान को समर्पित करना है।

कृत्रिम पैर से कांवड़ यात्रा कर रहे मुकेश बने प्रेरणा

मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के दौरान नगर के शिवचौक पर पहुंचे दिल्ली निवासी मुकेश ठाकुर की अटूट आस्था ने सभी को भावुक कर दिया। पेशे से पूर्व ड्राइवर मुकेश ने 2014 में हादसे के कारण अपना दाहिना पैर खो दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब वह कृत्रिम (आर्टिफिशियल) पैर के सहारे हरिद्वार से दिल्ली तक सैकड़ों किलोमीटर की कठिन पदयात्रा कर रहे हैं। मुकेश ने अपनी यह यात्रा जबलपुर क्त्रूज हादसे में बच्चे को बचाने वाली मां के त्याग व ममता को समर्पित की है। मुकेश का कहना है कि हर कदम पर दर्द होता है पर भोलेनाथ की कृपा उन्हें हिम्मत देती है।

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पिछले वर्ष उन्होंने पहलगाम हमले के मृतकों की आत्मशांति के लिए कांवड़ उठाई थी। उनकी यह यात्रा संघर्ष और मातृत्व के प्रति अनोखा संदेश दे रही है।

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