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21 लीटर गंगाजल लेकर देवघर रवाना हुईं कुसुम साहू का डोमचांच में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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ध्यानार्थ फोटो कोडरमा 12 डोमचांच में गुरुवार को 360 किमी लंबी कांवर पदयात्रा पर निकली कुसुम साहू का स्वागत करते नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा व अन्य।

21 लीटर गंगाजल लेकर देवघर रवाना हुईं कुसुम साहू का डोमचांच में स्वागत

डोमचांच, निज प्रतिनिधि। आस्था, सेवा और संकल्प का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डोमचांच की बेटी कुसुम साहू 360 किलोमीटर लंबी कांवर पदयात्रा पर निकल पड़ी हैं। कुसुम का डोमचांच पहुंचने पर नगर अध्यक्ष उमेश वर्मा एवं स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। नगर अध्यक्ष उमेश वर्मा ने कहा कि आज के समय में जहां अधिकांश युवा आधुनिक जीवनशैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं कम उम्र में कुसुम साहू का धर्म, संस्कृति और गौ सेवा के प्रति समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक है। कुसुम साहू ने बताया कि उनकी पदयात्रा झुमरी तिलैया से शुरू हुई है। वे सबसे पहले पैदल सुल्तानगंज पहुंचकर बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन करेंगी।

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इसके बाद वहां से 21 लीटर गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) में जलाभिषेक करेंगी और फिर अपनी यात्रा बासुकीनाथ धाम तक पूरी करेंगी। लगभग 360 किलोमीटर की इस पदयात्रा को पूरा करने में करीब 25 दिनों का समय लगेगा।

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