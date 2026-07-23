नेत्रदान से दो लोगों को मिलेगी नई रोशनी
कमला नगर की 70 वर्षीय रविंद्र कौर के निधन के बाद उनके परिवार ने समाज में नेत्रदान का प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। एसएन मेडिकल कॉलेज की टीम ने उनके नेत्रों से दो दृष्टिबाधितों को रोशनी देने की प्रक्रिया पूरी की। बजाजा कमेटी ने सभी से मृत्यु के बाद नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की।
कमला नगर निवासी 70 वर्षीय रविंद्र कौर के निधन के बाद परिजनों ने उनका नेत्रदान कर समाज के सामने प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया। परिजनों की सूचना पर एसएन मेडिकल कॉलेज की आई बैंक प्रभारी डॉ. शेफाली मजूमदार के निर्देशन में ग्रीफ काउंसलर दीपक शर्मा और उनकी टीम ने बजाजा कमेटी के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई। उनके नेत्रों से दो दृष्टिबाधित लोगों को रोशनी मिल सकेगी। बजाजा कमेटी ने लोगों से मृत्यु के बाद नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की।
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