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खेल : सर्जन ने कहा था अब शायद कभी खेल पाए श्रीशंकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ग्लास्गो, एजेंसी। मुरली श्रीशंकर ने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा रजत पदक जीता। अप्रैल 2024 में एक हादसे में चोटिल होने के बाद उनके पिता बस यही चाहते थे कि बेटा बैसाखियों के बिना चल सके। मुरली ने कहा, यह चमत्कार है कि वह वापसी कर सका।

खेल : सर्जन ने कहा था अब शायद कभी खेल पाए श्रीशंकर

ग्लास्गो, एजेंसी। पदक जीतना तो दूर dokter ने कह दिया था कि मुरली श्रीशंकर अब शायद ही कभी मैदान में उतर पाए। श्रीशंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वह न सिर्फ मैदान पर उतरे बल्कि पदक भी जीता। उनके पिता एस मुरली घबरा गए थे। क्योंकि अप्रैल 2024 में पलक्कड़ में नियमित अभ्यास सत्र के दौरान एक हादसे में उनका बेटा चोटिल हो गया था। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटा बैसाखियों के बिना चल सके। पदक और आठ मीटर की कूद के बारे में तो भूल जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 भी भूल जाइए। श्रीशंकर के पिता और कोच बस अपने बेटे को बैसाखियों के बिना अपने पैरों पर फिर खड़े होते देखना चाहते थे। मुरली ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह बैसाखियों के बिना चल सके। श्रीशंकर ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा रजत जीता तो ये यादें ताजा हो गईं।

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चोट और वापसी

मुरली ने कहा, यह चमत्कार ही है कि वह वापसी कर सका और पदक जीत रहा है। ऐसी चोट के बाद कोई यह कमाल नहीं कर सकता था। चोट के बाद वह 2024 में पूरे सत्र से बाहर रहे और ओलंपिक में पदार्पण भी नहीं कर पाए। मुरली ने कहा, उसने धीरे-धीरे अभ्यास शुरू किया। अप्रैल 2025 में उसने तीन मीटर की कूद लगाई। मैं उसे देख नहीं पाता था। मैं डर गया था। वह मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। उसने सिर्फ अपनी वापसी पर फोकस रखा।

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सामान्य प्रश्न

मुरली श्रीशंकर ने कब रजत पदक जीता?
मुरली श्रीशंकर ने बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा रजत पदक जीता।
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