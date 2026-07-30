खेल : सर्जन ने कहा था अब शायद कभी खेल पाए श्रीशंकर

ग्लास्गो, एजेंसी। पदक जीतना तो दूर dokter ने कह दिया था कि मुरली श्रीशंकर अब शायद ही कभी मैदान में उतर पाए। श्रीशंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वह न सिर्फ मैदान पर उतरे बल्कि पदक भी जीता। उनके पिता एस मुरली घबरा गए थे। क्योंकि अप्रैल 2024 में पलक्कड़ में नियमित अभ्यास सत्र के दौरान एक हादसे में उनका बेटा चोटिल हो गया था। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटा बैसाखियों के बिना चल सके। पदक और आठ मीटर की कूद के बारे में तो भूल जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 भी भूल जाइए। श्रीशंकर के पिता और कोच बस अपने बेटे को बैसाखियों के बिना अपने पैरों पर फिर खड़े होते देखना चाहते थे। मुरली ने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह बैसाखियों के बिना चल सके। श्रीशंकर ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा रजत जीता तो ये यादें ताजा हो गईं।