डायट में जिला स्तरीय इंसपायर अवार्ड के तहत कार्यशाला

जगदीश राय, लोहाघाट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अंतर्गत संचालित इंसपायर अवार्ड मानक के तहत डायट लोहाघाट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को डायट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायट के प्रभारी प्राचार्य आशुतोष वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि अवार्ड योजना विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच और नवाचार की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने शिक्षकों से अधिकाधिक विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ते हुए स्थानीय समस्याओं पर आधारित नवाचारी मॉडल तैयार कराने का आह्वान किया। जिला समन्वयक नवीन पंत ने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के उद्देश्य, पात्रता, ऑनलाइन नामांकन, मॉडल चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा समय-सीमा की विस्तृत जानकारी दी।