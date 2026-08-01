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डायट में जिला स्तरीय इंसपायर अवार्ड के तहत कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंसपायर अवार्ड योजना के तहत डायट लोहाघाट में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को स्थानीय मुद्दों पर आधारित नवाचारी मॉडल तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया।

डायट में जिला स्तरीय इंसपायर अवार्ड के तहत कार्यशाला

जगदीश राय, लोहाघाट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अंतर्गत संचालित इंसपायर अवार्ड मानक के तहत डायट लोहाघाट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को डायट सभागार में एक दिवसीय जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डायट के प्रभारी प्राचार्य आशुतोष वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि अवार्ड योजना विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच और नवाचार की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने शिक्षकों से अधिकाधिक विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ते हुए स्थानीय समस्याओं पर आधारित नवाचारी मॉडल तैयार कराने का आह्वान किया। जिला समन्वयक नवीन पंत ने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के उद्देश्य, पात्रता, ऑनलाइन नामांकन, मॉडल चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा समय-सीमा की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की मौलिक वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित कर उन्हें नवाचार की मुख्यधारा से जोड़ना है। संचालन जिला विज्ञान समन्वयक नरेश जोशी ने किया। उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक विद्यालय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रचनात्मक क्षमता को पहचानकर उसे नवाचार में बदलने की है। इससे पूर्व राज्य समन्वयक अभिनाष उनियाल ने भी ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर डायट प्रवक्ता नवीन उपाध्याय, राजेंद्र गड़कोटी, नवीन पांडेय, जीवन कालौनी, भुवन जोशी, कुसुम जोशी आदि मौजूद रहे।

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