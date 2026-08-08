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छात्रों को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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द एनफील्ड स्कूल, विकासनगर में शनिवार को राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और संस्कारों का विकास करना था। कार्यक्रम में अतिथियों ने चरित्र निर्माण के महत्व और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों में उत्साह वास्‍तव में देखा गया।

छात्रों को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया

द एनफील्ड स्कूल, विकासनगर में शनिवार को राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान के तहत प्रेरणादायी एवं देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, संस्कार और सुदृढ़ चरित्र का विकास करने के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना रहा। स्वदेशी जागरण मंच के विभाग प्रमुख रघुनाथ सिंह ने अभियान के उद्देश्यों और राष्ट्र प्रथम की भावना पर प्रकाश डालते हुए चरित्र निर्माण के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब नागरिकों का चरित्र मजबूत, विचार सकारात्मक और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना प्रबल हो। मुख्य अतिथि डॉ. अतुल कृष्ण ने विद्यार्थियों को संस्कार, अनुशासन, मेहनत और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानाचार्य ओपी चुग ने कहा कि राष्ट्रहित और चरित्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र में रखकर आयोजित अभियान की मेजबानी करना विद्यालय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अतिथियों के प्रेरणादायी विचार विद्यार्थियों के लिए लंबे समय तक मार्गदर्शक बने रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्र निर्माण के प्रति उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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