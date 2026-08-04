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कांवड़ यात्रा ड्यूटी में राहगीर से अभद्रता में इंस्पेक्टर पर बैठी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में कांवड़ यात्रा की ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर जय कुमार ने एक राहगीर के साथ अभद्र व्यवहार किया। जांच में आरोप पुष्ट होने पर एसपी लखन सिंह यादव ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की। अधीनस्थों को जनसामान्य के प्रति सम्मान और जवाबदेही का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया।

कांवड़ यात्रा ड्यूटी में राहगीर से अभद्रता में इंस्पेक्टर पर बैठी जांच

अमरोहा। कांवड़ यात्रा की ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर ने एक राहगीर के साथ अभद्र व्यवहार किया। सीओ की जांच में आरोप पुष्ट होने पर एसपी लखन सिंह यादव ने इंस्पेक्टर जय कुमार के ​खिलाफ विभागीय जांच शुरू करा दी है। एसपी के मुताबिक इंस्पेक्टर जय कुमार द्वारा बीती एक अगस्त को जोया चौकी क्षेत्र में हाईवे पर कांवड़ रूट डायवर्जन ड्यूटी के दौरान जोया ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति को रोककर अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत पर जांच सीओ नौगावां सादात अवधभान भदौरिया को सौंपी गई थी। जांच में साक्ष्यों और के आधार पर निरीक्षक जय कुमार को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया।

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इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर बर्खास्तगी, वेतन में अवनति या अन्य दंड दिए जा सकते हैं। एसपी ने बताया कि जनसामान्य के साथ सम्मानजनक व्यवहार और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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