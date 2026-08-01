स्वर्ण विजेता अस्मिता को सम्मानित किया जाएगा

गाजियाबाद की उपनिरीक्षक अस्मिता ने राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर देश और गाजियाबाद पुलिस का मान बढ़ाया है। डीजीपी और पुलिस आयुक्त ने उल्‍लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। अस्मिता की कड़ी मेहनत और खेल प्रोत्साहन नीति की सराहना की गई।

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली उपनिरीक्षक अस्मिता की उपलब्धि पर डीजीपी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विश्व में देश और गाजियाबाद पुलिस का सम्मान बढ़ाया है। वहीं, पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने उन्हें को फोन कर बधाई दी और उनके लौटने पर सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपने बधाई संदेश में कहा कि गाजियाबाद कमिश्नरेट में तैनात एसआई अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल इतिहास में नया अध्याय लिखा है।

अस्मिता की गर्वित उपलब्धि कॉमनवेल्थ खेलों में जूडो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार, प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अस्मिता ने अपने अनुशासन, कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण से यह साबित कर दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी देश का परचम लहरा सकते हैं। डीजीपी ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेल प्रोत्साहन नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेल कोटे के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस सेवा में अवसर देने की नीति का सकारात्मक परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने अस्मिता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे भी देश के लिए इसी तरह स्वर्णिम सफलताएं अर्जित करती रहेंगी।

पुलिस आयुक्त का समर्थन पुलिस आयुक्त ने फोन पर बात की

गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने भी अस्मिता से फोन पर बातचीत कर उन्हें जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अस्मिता ने अपने प्रदर्शन से पूरे पुलिस कमिश्नरेट को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि गाजियाबाद पुलिस के लिए सम्मान का विषय है और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ी के पुलिसकर्मियों एवं खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। उनके गाजियाबाद लौटने पर स्वागत और सम्मान किया जाएगा।

खेल कोटे के माध्यम से भर्ती खेल कोटे में भर्ती हुई, इसी वर्ष उपनिरीक्षक बनीं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अस्मिता की नियुक्ति खेल कोटे के तहत कांस्टेबल पद पर हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद हाल ही में उन्हें पदोन्नत कर उपनिरीक्षक बनाया गया था। अब राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतकर उन्होंने न केवल अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बल्कि गाजियाबाद पुलिस का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनकी सफलता प्रमाण है कि गाजियाबाद पुलिस केवल कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि खेलों में भी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मजबूत मंच बन रही है。