निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें जलापूर्ति योजना का कार्य : डीसी
गम्हरिया में डीसी नीतीश कुमार सिंह ने आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड-1 में अमृत योजना के तहत शहरी जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। यह परियोजना क्षेत्रवासियों के लिए स्वच्छ पेयजल की समस्या का समाधान करेगी।
गम्हरिया। डीसी नीतीश कुमार सिंह ने शुक्रवार को आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-1 अंतर्गत सापड़ा में अमृत योजना के तहत निर्माणाधीन 60 एमएलडी क्षमता वाले वृहत शहरी जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कार्यदायी एजेंसी के अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि योजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने तथा तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
डीसी ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना आदित्यपुर एवं आसपास के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे लंबे समय से बनी पेयजल समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कार्यदायी एजेंसी को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। इस अवसर पर नगर आयुक्त एजाज अनवर, पार्षद बनमाली दास समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
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