डीएम ने निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण की सुनवाई प्रक्रिया का किया निरीक्षण
बागेश्वर में, जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने निर्वाचक नामावली में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं से फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि सभी दावों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए। मतदान केंद्रों पर नोटिस जारी किए गए और सभी को अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
बागेश्वर, संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावली में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया का मंगलवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पांडे ने निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ संख्या-141 (प्राथमिक विद्यालय बिलोना नवीन) और बूथ संख्या-128 (प्राथमिक विद्यालय खोली) में चल रही नोटिस सुनवाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुनवाई प्रक्रिया, अभिलेखों के रखरखाव और नोटिसों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से भी फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि सभी दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
साथ ही प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देने तथा बीएलओ की रिपोर्ट पर संबंधित बीएलए के हस्ताक्षर सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। प्राथमिक विद्यालय बिलोना नवीन मतदान केंद्र पर 1008 मतदाताओं में से 194 और प्राथमिक विद्यालय खोली मतदान केंद्र पर 675 मतदाताओं में से 133 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान एसडीएम प्रियंका रानी, एआरओ हेमचंद्र तिवारी, रितु गोस्वामी, सहायक निर्वाचन अधिकारी धनीराम टम्टा, सुपरवाइजर परविंदर नेगी तथा बीएलओ शोभा देवी और नीमा देवी मौजूद रहे।
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