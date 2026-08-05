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सिसई व भरनो अस्पताल का औचक निरीक्षण,टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति परखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. केके मिश्रा ने रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने टीबी रोगियों की पहचान, दवा वितरण, और उपचार की नियमितता की समीक्षा की। कार्यक्रम की प्रगति में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए और स्वास्थ्यकर्मियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

सिसई व भरनो अस्पताल का औचक निरीक्षण,टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति परखी

गुमला प्रतिनिधि। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी सह जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ. केके मिश्रा ने बुधवार को रेफरल अस्पताल सिसई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो का औचक निरीक्षण कर राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रमकी प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीबी रोगियों की पहचान, संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग, निक्षय पोर्टल में समय पर प्रविष्टि, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी), संपर्क अन्वेषण, ट्रूनैट जांच, दवा वितरण, उपचार की नियमितता, निक्षय मित्र योजना, पोषण सहायता एवं उपचार परिणामों की जांच की।

कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी

डॉ. मिश्रा ने अस्पतालों में संधारित रजिस्टरों, रिपोर्टों और निक्षय पोर्टल के आंकड़ों का मिलान करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों से कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। जहां कमियां मिलीं,वहां आवश्यक सुधार के निर्देश देते हुए सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा।

टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी

सिसई में निरीक्षण के दौरान प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक नवीन केरकेट्टा, वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक शिवनारायण सिंह, एएनएम, लैब तकनीशियन सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। वहीं भरनो में भी चिकित्सा पदाधिकारियों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा की गई।डॉ. मिश्रा ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा अभियान है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक संभावित मरीज की समय पर जांच सुनिश्चित की जाए। सभी पात्र लाभार्थियों को टीपीटी उपलब्ध कराया जाए, निक्षय पोर्टल में शत-प्रतिशत व त्रुटिरहित प्रविष्टि की जाए तथा उपचाररत मरीजों का नियमित फॉलोअप किया जाए।

स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएँ

उन्होंने उच्च जोखिम वाले समूहों की नियमित स्क्रीनिंग, सक्रिय रोगी खोज अभियान, सामुदायिक जागरूकता, निक्षय मित्रों की सहभागिता तथा मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्वास्थ्य संस्थानों की स्वच्छता, दवा उपलब्धता, प्रयोगशाला सेवाओं एवं रोगी सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए टीबी मुक्त गुमला के लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

प्रश्न एवं उत्तर

डॉ. केके मिश्रा ने किन स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया?
डॉ. केके मिश्रा ने रेफरल अस्पताल सिसई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो का औचक निरीक्षण किया।
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