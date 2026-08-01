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गरुड़ और कांडा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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उच्च शिक्षा उप निदेशक प्रो. राजेंद्र सिंह भाकुनी ने गरुड़ और कांडा के महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से संवाद किया तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई वरिष्ठ प्राध्यापक भी मौजूद रहे।

गरुड़ और कांडा महाविद्यालय का औचक निरीक्षण

गरुड़/कांडा। उच्च शिक्षा उप निदेशक प्रो. राजेंद्र सिंह भाकुनी ने शनिवार को सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ और राजकीय महाविद्यालय कांडा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए नियमित अध्ययन और प्राध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डीएन तिवारी, वरिष्ठ प्राध्यापक डा.शिवप्रकाश राय, डा.अवधेश तिवारी, डा. रेखा कुमारी, डा. दिवाकर टम्टा, डा. श्वेता पंत, उर्वशी टम्टा, शुभम चौधरी, गणेश नाथ,देव सिंह आदि मौजूद रहे। उधर कांडा में प्राचार्य डॉ जयचंद्र कुमार गौतम, चीफ प्रॉक्टर नागेंद्र पाल, डॉ. विजय आर्या, डॉ. हरीश कुमार,डॉ भरत राम, डॉ. कैलाश कोहली आदि मौजूद रहे।

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