सीडब्लूसी के टीम ने किया विद्यालय का निरीक्षण
हंटरगंज के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापक गायब मिले। बच्चों ने आवास, भोजन और शिक्षा की समस्याएं साझा कीं, जिसमें जर्जर स्थिति, बारिश से पानी टपकना और सुरक्षा चिंताएँ शामिल थीं। नए भवन, महिला वार्डन की आवश्यकता और अन्य मांगें भी उठाई गईं।
हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में गुरुवार को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष नर्मदेशवार सिंह, संरक्षण पदाधिकारी आलोक कुमार शर्मा, सदस्य प्रियंका अधिकारी, मुकेश पांडे, कल्याण पदाधिकारी दिनकर कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनवारी रजक गायब पाये गये। इस दौरान बच्चों से आवास, भोजन, पठन पाठन की सुविधा की जानकारी ली गई। बच्चों ने बताया कि होस्टल की स्थिति जर्जर रहने के कारण काफी परेशानी रही है। बारिश होने पर चारों ओर पानी टपकता रहता है। बिस्तर भींग जाने के कारण बच्चों को सोना भी दुस्वार हो जाता है। रात जाग कर गुजरना पड़ता है।
बच्चों के द्वारा नए भवन निर्माण, महिला वार्डन, महिला शिक्षक की पदस्थापन, चाहर दिवारी ऊंचा करने की मांग किया गया। विद्यालय में सीसी कैमरा लगाने की मांग भी बच्चो के द्वारा किया गया। खाना खुले सेड में बनने की बात बताते हुए रसोई घर का निर्माण कराने की मांग भी किया गया। इसके अलावा कई समस्याओ को बच्चों के द्वारा पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया। बच्चों के इन समस्याओ को उच्च पदाधिकारी के पास रखने का आश्वासन दिया गया। हिरिंग के फिटिंग टांड़ टोला में करंट से झुलस कर घायल हुए दो बच्चियों से भी बिडब्लूओ मिले और उनके परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें