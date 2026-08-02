पीएमश्री महेंद्र बरवा स्कूल का राज्यस्तरीय टीम ने किया निरीक्षण
धनबाद के पीएमश्री प्लस टू महेंद्र बरवा स्कूल का निरीक्षण शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों ने किया। उन्होंने पीएमश्री योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का अवलोकन एवं विद्यालय की सुविधाओं की जानकारी ली। जिले में 16 पीएम श्री विद्यालय हैं, जिनमें से छह का निरीक्षण किया जा चुका है।
धनबाद। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवर सचिव सुरेश रजक एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आशीष कुमार ने शनिवार को संयुक्त रूप से गोविंदपुर स्थित पीएमश्री प्लस टू महेंद्र बरवा स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएमश्री योजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया और विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में कुल 16 पीएम श्री विद्यालय चिन्हित हैं। इनमें से राज्य स्तरीय निरीक्षण टीम अब तक छह विद्यालयों का निरीक्षण कर चुकी है। शेष बचे विद्यालयों का निरीक्षण भी जल्द किया जाएगा।
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