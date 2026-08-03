कमजोर छात्राओं के लिए विशेष कक्षाएं चलाने का दिए निर्देश

उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया और शैक्षणिक गतिविधियों, भोजन की गुणवत्ता, शिक्षक एवं छात्राओं की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए।

खूंटी, प्रतिनिधि। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने सोमवार को खूंटी प्रखंड के कालामाटी स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों एवं विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्धारित मेनू के अनुरूप भोजन, शिक्षकों एवं छात्राओं की उपस्थिति, स्वच्छता तथा अनुशासन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कक्षाओं, प्रधानाध्यापक कक्ष, लिपिक कक्ष, रसोईघर तथा छात्राओं को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोइयों की संख्या, निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शिक्षकों के लिए निर्देश उन्होंने शिक्षकों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन सुनिश्चित करने, छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने तथा बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए योजनाबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम पूरा कराने को कहा। उपायुक्त ने पढ़ाई में कमजोर छात्राओं की पहचान कर उनके लिए विशेष कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम समयबद्ध ढंग से पूरा कराने और नियमित असेसमेंट टेस्ट आयोजित करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि इससे छात्राओं की तैयारी का लगातार आकलन होगा और परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार आएगा।

विद्यालय परिसर की व्यवस्थाएं उपायुक्त ने विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, अनुशासन एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली तथा उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी दीप्ति कुमारी, विद्यालय की वार्डन तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।