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पीएम श्री उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज राजपुर का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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रघुनाथपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने पीएम श्री उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्थाओं और समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पौधरोपण किया गया और सहेली कक्ष का उद्घाटन किया गया। शिक्षकों की कमी के मुद्दों पर भी विचार किया गया।

पीएम श्री उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज राजपुर का किया औचक निरीक्षण

रघुनाथपुर, एक संवाददाता। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बुधवार को पीएम श्री उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज राजपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं तथा विद्यार्थियों की समस्याओं का जायजा लिया।

पौधरोपण का कार्यक्रम

इस अवसर पर डीईओ ने विद्यालय के यूथ एंड इको क्लब के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान डीईओ ने विद्यालय के हाईस्कूल भवन में स्थापित सहेली कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कक्ष छात्राओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

छात्राओं को प्रोत्साहन

साथ ही किशोरी कार्यक्रम के अंतर्गत सखी सहायता डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण को समाज की प्राथमिकता बताते हुए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणेश कुमार सिंह ने डीईओ को पीएम श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत कक्षा छह से बारहवीं तक संचालित पठन-पाठन में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में वर्ग कक्षों की कमी तथा शिक्षकों के अभाव के कारण शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर डीईओ ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।

कक्षाओं का निरीक्षण

इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर पढ़ाई की स्थिति तथा विद्यालय की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों की कमी की समस्या उनके सामने रखी। डीईओ ने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही आवश्यक शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। कार्यक्रम के दौरान संगीत शिक्षक विनयन कुमार सिंह एवं छात्राओं ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भरत शर्मा, विपुल कुमार, रेखा सिंह, अलका तिवारी, सपना कुमारी, कमल किरण, अरविन्द शर्मा, जावेद तथा प्रियंका कुमारी सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

डीईओ ने निरीक्षण के दौरान छात्रों की कौन सी समस्या को सुना?
डीईओ ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से शिक्षकों की कमी की समस्या उनके सामने रखी।

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