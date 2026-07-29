मानसिक चिकित्सालय का निरीक्षण कर जाना मरीजों का हाल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने मानसिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को दी जा रही चिकित्सा और सुविधाओं की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और विधिक जागरूकता शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता का महत्व बताया। सभी प्रतिभागियों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने मानसिक चिकित्सालय स्वास्थ्य संस्थान का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा, आवास, भोजन समेत आवश्यक सुविधाओं को चेक किया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, विधिक अधिकारों के बारे में बताया। सभी प्रतिभागियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का संदेश दिया। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश कुमार राठौर, अधीक्षक अनिल सिसोदिया आदि मौजूद रहे।
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