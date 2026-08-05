कस्तूरबा विद्यालय में एडी बेसिक को गैरहाजिर मिला अनुचर
गोण्डा जिले के मुजेहना विकासखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का सहायक शिक्षा निदेशक ने निरीक्षण किया। विद्यालय में उपस्थितियों की नियमितता और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया। वार्डन को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने और रसोइयों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात की गई।
गोण्डा, संवाददाता। मुजेहना विकासखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का बुधवार को सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) रामसागर पति त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस दौरान विद्यालय के अनुचर बलराम शर्मा दो अगस्त से लगातार अनुपस्थित पाए गए। इस पर एडी बेसिक ने उनसे स्पष्टीकरण तलब करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एडी बेसिक ने विद्यालय की वार्डन को निर्देशित किया कि छात्राओं और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज कराई जाए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
साथ ही विद्यालय में रसोइयों के चार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के लिए बीएसए को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि एक रसोइया के हस्ताक्षर नियमित रूप से नहीं कराए जा रहे थे। इस पर एडी बेसिक ने वार्डन को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और संबंधित रसोइया के हस्ताक्षर भी कराए। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. समय प्रकाश पाठक को विद्यालय की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और समय-समय पर प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। एडी बेसिक ने कहा कि विद्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है।
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