जेएम ने कांवड़ियों को प्रसाद बांटा
जेएम दीपक रामचंद्र शेट ने कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण किया, भंडारों और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया और उन्हें प्रसाद तथा पेयजल वितरित किया। चिकित्सा शिविरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आपातकालीन तैयारियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
रुड़की, कार्यालय संवाददाता। जेएम दीपक रामचंद्र शेट ने मंगलवार को कांवड़ पटरी मार्ग का निरीक्षण कर भंडारों और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सेवा शिविरों में कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर उन्हें प्रसाद और पेयजल भी बांटा। उन्होंने सेवा में जुटे स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद चिकित्सा शिविरों का निरीक्षण कर दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध रहें और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सेवाएं दिलाएं।
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