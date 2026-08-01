कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद
एडीएम ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजाएडीएम ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजाविभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों ने एडीएम ने
कांवड़ यात्रा-2026 के सफल एवं सुरक्षित संचालन को लेकर टिहरी के अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने यात्रा मार्ग एवं विभिन्न कांवड़ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ यात्रियों से संवाद कर व्यवस्थाओं पर फीड बैक लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें