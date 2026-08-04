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एडी-जेडी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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एडी स्वास्थ्य विभाग मेरठ मंडल और जेडी ने हापुड़ जिले में कांवड़ मार्गों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें व्यवस्थाओं की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें कांवड़िये हरिद्वार से जाते और लौटते हैं। सीएमओ ने बताया कि दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

एडी-जेडी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया

एडी स्वास्थ्य विभाग मेरठ मंडल मनोज कुमार और जेडी अशोक तालियान ने सोमवार दोपहर हापुड़ जिले के विभिन्न कांवड़ मार्गों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को जांचा और निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ हापुड़ मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। यहां हापुड़ जिले से रोज कांवड़िये हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार से वापस भी कांवड़िये जिले के मार्गों से होकर गुजर रहे हैं। सोमवार दोपहर एडी मनोज कुमार और जेडी अशोक तालियान हापुड़ जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने मार्गों पर विभिन्न व्यवस्थाओं को चेक किया। बड़े कांवड़ शिविर भी देखें। निरीक्षण के दौरान एडी और जेडी ने सीएमओ को निर्देशित किया।

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सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं। जिनका पालन किया जायेगा। कांवड़ सेवा शुरू हो गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए जिले के स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर दिया है।

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