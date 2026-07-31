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समय से दें समिति के निर्देशों की अनुपालन आख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती में जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने राजकीय बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। कुछ बच्चों की जमानत नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए काम करने के निर्देश दिए गए। इसमें 86 किशोर निरुद्ध हैं, जिनमें विभिन्न जिलों के किशोर शामिल हैं। अधीक्षक को विभिन्न निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।

समय से दें समिति के निर्देशों की अनुपालन आख्या

बस्ती। जनपद न्यायाधीश शमसुल हक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार-प्रथम एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राज बाबू, क्षेत्राधिकारी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर हिमांशु कुमार ने गुरुरवार को राजकीय बाल संप्रेषण गृह (किशोर), पचपेड़िया मार्ग, का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ बच्चों की जमानत नहीं हो पा रही है, जिसके संबंध में प्रधान मजिस्ट्रेट को नियमानुसार कार्यवाई करने के लिए निर्देशित किया। अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह निरीक्षण के दौरान समिति के दिए गए निर्देशों का अनुपालन आख्या ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधीक्षक ने बताया कि बच्चों को सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती के कम्प्यूटर प्रशिक्षक अंकित गुप्ता प्रत्येक रविवार को किशोरों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करते हैं।

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बाल सम्प्रेक्षण गृह में जनपद बस्ती के 28, संतकबीरनगर के 27 एवं जनपद सिद्धार्थनगर के 30 किशोर एवं मेरठ का एक किशोर कुल 86 किशोर निरूद्ध हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। एक बाल अपचारी मेरठ के सम्प्रेक्षण गृह से स्थानांतरित होकर आया है।

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