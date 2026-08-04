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सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य संस्थानों का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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जहानाबाद, नगर संवाददाता। । निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर का अनुपालन, ओपीडी, आईपीडी, औषधि उपलब्धता, प्रयोगशाला तथा स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की गई।

सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य संस्थानों का किया औचक निरीक्षण

जहानाबाद, नगर संवाददाता। सिविल सर्जन डॉ. हरीशचंद्र चौधरी ने सदर अस्पताल जहानाबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काको एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ओकरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर का अनुपालन, ओपीडी, आईपीडी, औषधि उपलब्धता, प्रयोगशाला तथा स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की गई। सिविल सर्जन ने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करते हुए मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समय पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देते हुए कहा कि अनुशासन एवं कार्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

रोस्टर के अनुसार अनुपस्थित अथवा समय पर ड्यूटी पर अनुपस्थित होने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता आमजन को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी आगे भी जारी रहेगी। फोटो- 04 अगस्त जेहाना- 17 कैप्शन- शहर स्थित सदर अस्पताल का मंगलवार को निरीक्षण करते सीएस डॉ.हरीशचंद्र चौधरी।

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