Mathura News: गोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षण
Mathura News: गोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षणगोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षणगोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षण
Mathura News: मथुरा जिलाधिकारी के निर्देशन में बुधवार को गोवर्धन तहसील क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के रखरखाव, चारे, स्वच्छता एवं जल निकासी की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपजिलाधिकारी गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने सौंख एवं पेठा गौशाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने जमुनावता एवं बोरपा गौशाला, तहसीलदार कृष्ण गोपाल द्वारा भरना कलां एवं सहार गौशाला, नायब तहसीलदार प्रशांत कुमार ने राकौली तथा नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा ने फोंडर गौशाला का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने गौशाला संचालकों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में गौशालाओं में जलभराव की स्थिति न बनने दी जाए।
कीचड़ की समय पर निकासी सुनिश्चित की जाए तथा गोवंशों के बैठने का स्थान साफ, सूखा और स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी गौवंशों के लिए सूखे एवं हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहे, नियमित रूप से गुड़ खिलाया जाए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित गौशाला संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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