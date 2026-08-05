Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: गोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: गोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षणगोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षणगोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षण

Mathura News: गोवर्धन तहसील की गौशालाओं का औचक निरीक्षण

Mathura News: मथुरा जिलाधिकारी के निर्देशन में बुधवार को गोवर्धन तहसील क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं का अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के रखरखाव, चारे, स्वच्छता एवं जल निकासी की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपजिलाधिकारी गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने सौंख एवं पेठा गौशाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने जमुनावता एवं बोरपा गौशाला, तहसीलदार कृष्ण गोपाल द्वारा भरना कलां एवं सहार गौशाला, नायब तहसीलदार प्रशांत कुमार ने राकौली तथा नायब तहसीलदार जयंती मिश्रा ने फोंडर गौशाला का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने गौशाला संचालकों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में गौशालाओं में जलभराव की स्थिति न बनने दी जाए।

कीचड़ की समय पर निकासी सुनिश्चित की जाए तथा गोवंशों के बैठने का स्थान साफ, सूखा और स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी गौवंशों के लिए सूखे एवं हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहे, नियमित रूप से गुड़ खिलाया जाए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित गौशाला संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Govardhan Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।