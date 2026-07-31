जेल की बाउंड्री वॉल और वॉच टावर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर देखी सेंट्रल जेल की व्यवस्थाएंफोटो.32. दौरा करने के बाद सेंट्रल जेल के मुख्य द्वार पर जेल स्टाफ के साथ डीएम और एसएसपीइटा
इटावा, संवाददाता। डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कैदियों को दिए जाने वाले भोजन सामग्री की गुणवत्ता को जांचा वहीं पाठशाला में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के बैरक, पाकशाला, अस्पताल तथा सीसीटीवी निगरानी कक्ष का गहनता से अवलोकन किया। डीएम और एसएसपी ने जेल की बाउंड्री वॉल, वॉच टावर तथा मुख्य प्रवेश द्वारों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की चौबीसों घंटे निर्बाध कार्यप्रणाली और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
जेल प्रशासन को बैरकों की नियमित व आकस्मिक तलाशी लेने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री परिसर के भीतर न पहुँच सके। जेल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए बीमार बंदियों के समुचित इलाज, दवाओं की उपलब्धता तथा चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन में गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने बैरकों और परिसर में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को पूर्ण सतर्कता बरतने की हिदायत दी।
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