मूलभूत सुविधा युक्त विद्यालय ही बनेंगे परीक्षा केंद्र
जलालपुर में, क्षेत्रीय सचिव भास्कर मिश्रा ने बयालसी इंटर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा के केंद्र केवल उन्हीं स्कूलों में बनाए जाएंगे, जहां सुविधाएं संतोषजनक हों। निरीक्षण में परीक्षा कक्ष, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, प्रयोगशाला, और अन्य सुविधाओं की स्थिति देखी गई।
जलालपुर। क्षेत्रीय सचिव, वाराणसी भास्कर मिश्रा ने गुरुवार को बयालसी इंटर कॉलेज जलालपुर में आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा का केंद्र उन्हीं विद्यालयों को बनाया जाएगा जहां मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ठीक पाई जाएगी। बयालसी इंटर कॉलेज में परीक्षा कक्षाओं की स्थिति, शौचालय की स्थिति, बॉउंड्री वॉल,विद्युत व्यवस्था,सीसीटीवी कैमरे,इंटरनेट की व्यवस्था,प्रयोगशाला की स्थिति,पेय जल की स्थिति,स्ट्रांग रूम आदि का गहन निरीक्षण किया गया।
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