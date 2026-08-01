उपायुक्त ने जिला व निबंधन अभिलेखागार का किया औचक निरीक्षण

भूमि अभिलेखों के संरक्षण में लापरवाही नहीं बरतें: डीसी हजारीबाग। वरीय संवाददाता उपायुक्त हेमंत सती

हजारीबाग। वरीय संवाददाता उपायुक्त हेमंत सती ने शनिवार को जिला अभिलेखागार और निबंधन कार्यालय स्थित अभिलेखागार का औचक निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और निबंधन प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुराने व महत्वपूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण किया और अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अभिलेखागार में ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य जिलों से जुड़े भूमि अभिलेख भी सुरक्षित हैं, इसलिए इनके संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां केवल वैध उत्तराधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को ही दी जाएं। इसके लिए संबंधित अंचल कार्यालय से प्रमाणित वंशावली संलग्न करना अनिवार्य होगा。

अभिलेखों की सुरक्षा के लिए कदम उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रतियां सूचना का अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। अभिलेखों के वैज्ञानिक वर्गीकरण, फाइलों पर स्पष्ट विवरण अंकित करने और पुराने दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नियमित रसायनिक उपचार कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अभिलेखागार में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक और सीसीटीवी व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखने को कहा गया।

गलत निबंधन पर होगी कार्रवाई निबंधन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गलत निबंधन की शिकायतों पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि संपत्ति के निबंधन से पहले सभी तथ्यों का गहन सत्यापन किया जाए। संयुक्त (इजमाल) संपत्ति का निबंधन सभी हिस्सेदारों की वैध सहमति के बाद ही किया जाए। बिना सत्यापन के निबंधन होने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

उन्होंने अवर निबंधक को डीड राइटरों के साथ बैठक कर नियमों के अनुरूप डीड तैयार कराने का निर्देश दिया। यदि कोई डीड राइटर जानबूझकर गलत या भ्रामक दस्तावेज तैयार करता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी उपायुक्त ने कहा कि एलपीसी का मानक प्रारूप तैयार कर उसी के आधार पर निबंधन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गैर-मजरूआ या प्रतिबंधित भूमि के लिए गलत एलपीसी जारी होने पर संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।

निरीक्षण के अंत में उपायुक्त ने कहा कि सरकारी अभिलेख अमूल्य धरोहर हैं और इनके संरक्षण, सुरक्षा तथा निर्गमन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फोटो पीएम वन

निरीक्षण करते उपायुक्त और अन्य