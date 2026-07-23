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ब्रिटिशकालीन भीमताल डैम का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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भीमताल में 100 वर्ष पुराने ब्रिटिशकालीन डैम का निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डैम की संरचना की स्थिति का मूल्यांकन किया। मरम्मत और सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण किए गए। अधिकारियों का कहना है कि डैम की सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा नियमित निरीक्षण आवश्यक है।

ब्रिटिशकालीन भीमताल डैम का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण
ब्रिटिशकालीन भीमताल डैम का वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण

भीमताल, संवाददाता। भीमताल स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने ब्रिटिशकालीन डैम का गुरुवार को केंद्र से पहुंचे वैज्ञानिकों और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डैम की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया।इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य बीडी पाटनी भी मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने डैम के विभिन्न हिस्सों का तकनीकी परीक्षण करते हुए, उन स्थानों को चिह्नित किया, जहां मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और संरक्षण कार्यों की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान टीम ने डैम की सुरक्षा, दीर्घकालिक मजबूती तथा भविष्य में संभावित मरम्मत कार्यों के संबंध में आवश्यक तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन किया।

अधिकारियों ने बताया कि डैम की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने और किसी भी संभावित जोखिम से बचाव के लिए समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है। गौरतलब है, कि भीमताल का यह ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन डैम 100 वर्ष से अधिक पुराना है। ऐसे में इसकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर शासन एवं संबंधित विभाग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का यह निरीक्षण डैम की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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