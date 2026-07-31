स्नातकोत्तर स्तर पर छह विषयों की सम्बद्धता के लिए पैनल ने किया निरीक्षण
सितारगंज के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निरीक्षक मंडल ने सत्र 2026-27 के लिए छह कला विषयों की संबद्धता विस्तार हेतु दौरा किया। सभी विषयों के दस्तावेज सही पाए गए और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय को सौंपने की योजना है।
सितारगंज। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर छह विषयों की संबद्धता विस्तार के लिए निरीक्षक मंडल ने गुरुवार को महाविद्यालय का दौरा किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज में कला संकाय के छह विषयों हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र विषयों के सत्र 2026- 27 के लिए संबंधता विस्तारण हेतु निरीक्षक मंडल ने महाविद्यालय का दौरा किया गया। निरीक्षण मण्डल में प्रोफेसर एलएम जोशी, अंग्रेजी विभाग डीएसबी परिसर नैनीताल, प्रो. शिरीष मौर्य हिंदी विभाग डीएसबी परिसर नैनीताल, प्रोफेसर मीना पथनी राजनीति विज्ञान विभाग, एसएसजे परिसर अल्मोड़ा, प्रोफेसर ज्योति जोशी समाजशास्त्र विभाग ,डीसीबी परिसर नैनीताल, प्रोफेसर मीना मनराल शिक्षा शास्त्र विभाग एसएस जे परिसर अल्मोड़ा ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया।
जिससे सत्र 2026-27 के लिए उपरोक्त विषयों में अस्थाई संबद्धता को विस्तारित किया जा सके। उन्होंने कक्षा कक्षों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षक मंडल ने विभिन्न दस्तावेजों की जांच करते हुए पुस्तकालय भवन पर उपलब्ध पुस्तकों का निरीक्षण भी किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रेनू रानी बंसल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी दस्तावेज सही पाए गए। उन्होंने बताया कि पैनल ने विभिन्न कला संकाय की पुस्तकों का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण की रिपोर्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल को सौंप दी जाएगी।
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