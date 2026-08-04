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किशनगंज : सीमा चौकियों का निरीक्षण, जवानों की सराहना; डीआईजी ने किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज में उप महानिरीक्षक राजीव राणा ने 19वीं वाहिनी एसएसबी के मुख्यालय का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था और जवानों की कार्यक्षमता की समीक्षा की गई। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आरआरटी ने राहत एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया। अधिकारियों की परिचालन तत्परता की प्रशंसा की गई।

किशनगंज : सीमा चौकियों का निरीक्षण, जवानों की सराहना; डीआईजी ने किया पौधारोपण

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमान्त मुख्यालय सिलीगुड़ी के उप महानिरीक्षक राजीव राणा ने मंगलवार को 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ठाकुरगंज के समवाय मुख्यालय कुर्लीकोट तथा सीमा चौकी (बीओपी) तावलविता और खटखटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तैयारियों और जवानों की कार्यक्षमता का जायजा लिया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान बीओपी तावलविता में एसएसबी रानीडांगा की राहत एवं बचाव दल (आरआरटी) ने आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया। टीम ने सीपीआर, बोट संचालन और आपदा के दौरान बचाव तकनीकों का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया। उप महानिरीक्षक ने टीम की दक्षता और तत्परता की सराहना करते हुए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जारी रखने का निर्देश दिया。

बीओपी कमांडर की जानकारी

बीओपी कमांडर ने सैंड मॉडल ब्रीफिंग के माध्यम से सीमा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद डीआईजी ने अधिकारियों, जवानों और आरआरटी टीम से संवाद कर उनकी परिचालन तत्परता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की।

आपदा प्रबंधन एवं हरित प्रयास

उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति अथवा सीमा संबंधी चुनौती की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य बिना विलंब शुरू किया जाए तथा प्रत्येक अभियान में समन्वय, अनुशासन और पेशेवर दक्षता बनाए रखी जाए। भ्रमण के अंत में उन्होंने पुनः पौधारोपण कर सीमावर्ती क्षेत्रों में हरित वातावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

सामान्य प्रश्न

डीआईजी राजीव राणा ने किस का निरीक्षण किया?
डीआईजी राजीव राणा ने 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ठाकुरगंज के समवाय मुख्यालय तथा सीमा चौकियों का निरीक्षण किया।
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