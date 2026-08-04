किशनगंज : सीमा चौकियों का निरीक्षण, जवानों की सराहना; डीआईजी ने किया पौधारोपण

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमान्त मुख्यालय सिलीगुड़ी के उप महानिरीक्षक राजीव राणा ने मंगलवार को 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ठाकुरगंज के समवाय मुख्यालय कुर्लीकोट तथा सीमा चौकी (बीओपी) तावलविता और खटखटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तैयारियों और जवानों की कार्यक्षमता का जायजा लिया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान बीओपी तावलविता में एसएसबी रानीडांगा की राहत एवं बचाव दल (आरआरटी) ने आधुनिक राहत एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया। टीम ने सीपीआर, बोट संचालन और आपदा के दौरान बचाव तकनीकों का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया। उप महानिरीक्षक ने टीम की दक्षता और तत्परता की सराहना करते हुए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जारी रखने का निर्देश दिया。