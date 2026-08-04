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डीपीएम प्रत्येक दिन स्टाफ नर्सों के कार्यों की करें समीक्षा: सीएमओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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निरीक्षण:डीपीएम प्रत्येक दिन स्टाफ नर्सों के कार्यों की करें समीक्षा: सीएमओ डीपीएम प्रत्येक दिन स्टाफ नर्सों के कार्यों की करें समीक्षा: सीएमओ डीपीएम

डीपीएम प्रत्येक दिन स्टाफ नर्सों के कार्यों की करें समीक्षा: सीएमओ

हाथरस। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वेद प्रकाश द्वारा सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) महौं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि गौरव कुमार डाटा अनुपस्थित मिले, जो 30 जुलाई से अनुपस्थित चल रहे हैं। गौरव कुमार को अपने अभिलेखों का सत्यापन कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दो बार बुलाया जा चुका है, परंतु वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के फोन को भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। स्टाफ नर्स सना खान के हाजिरी के कॉलम में ओवरराइटिंग के साथ आकस्मिक अवकाश चिन्हित पाया गया। उपस्थित अन्य स्टाफ ने बताया कि सना खान आज ड्यूटी पर आई ही नहीं है।

स्टाफ नर्स सना खान के द्वारा भर्ती कर उपचार किए गए बच्चों की संख्या भी बहुत कम पाई गई। जिससे उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न लगता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देश दिए गए की प्रत्येक दिन सभी स्टाफ नर्सो के कार्यों की समीक्षा कर अवगत कराएंगे। निरीक्षण में पाया गया कि हर्ष अग्निहोत्,री सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर पूरे माह जुलाई में एक भी दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महौं पर नहीं आए। जबकि उनको प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी करनी थी। पैथोलॉजी लैब में फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर दो माह पूर्व उपलब्ध हो गया है, परंतु अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है। इस पर सीएमओ द्वारा चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि शीघ्र संबंधित इंजीनियर को बुलाकर मशीन को क्रियाशील कराया जाए। ऑनलाइन पर्चे बनाए जाने की प्रगति में कमी पाई गई। जिसके लिए संबंधित चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया।

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